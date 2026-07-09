İslam dininde karşılıklı olarak hediyeleşmek, insanlar arasında sevgi ve saygının oluşmasına büyük katkı sağlar. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın.” (Muvatta’, Hüsnü’l-huluk, 16) buyurarak bu güzel adeti teşvik etmiştir. Ancak söz konusu yetkili ve idari makamlar olduğunda fıkhi hükümler net sınırlar çizmektedir.

Peki, Malatya’da bugün ezan vakitleri saat kaçta? İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait Malatya namaz vakitleri detayları ve merak edilen sorunun cevabı:

MALATYA EZAN VAKİTLERİ (9 TEMMUZ 2026)

İmsak Saati: 03.17

Güneş Vakti: 05.04

Öğle Ezanı: 12.39

İkindi Ezanı: 16.31

Akşam Ezanı: 20.00

Yatsı Ezanı: 21.39

YETKİLİ MAKAMLARDA BULUNANLARIN HEDİYE KABUL ETMELERİ CAİZ MİDİR?

İslam alimlerinin ve fıkıh kaynaklarının ortak görüşüne göre; yetkili makamlarda bulunan kişilerin, bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme âdeti olmayan kimselerden her ne ad altında olursa olsun; hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir. Zira bu durum, doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet kapsamında değerlendirilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, 3/103; Mevsılî, el-İhtiyâr, 2/86).

"ANASININ BABASININ EVİNDE OTURSA BU HEDİYE VERİLİR MİYDİ?"

Hz. Peygamber (s.a.s.), idari makamlarda ve kamu görevinde bulunanların aldığı hediyelerle ilgili olarak çok sert uyarılarda bulunmuştur:

“Yetkililerin aldığı hediyeler, ganimetten aşırmak (kamu malını zimmetine geçirmek) gibidir.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 10/233 [20474])

Yine Resûlullah (s.a.s.), zekât toplamakla görevlendirdiği bir memurun kendisine ayrıca hediye aldığını işittiğinde, bu durumun caiz olmadığını şu çarpıcı ifadelerle beyan etmiştir:

“Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki: ‘Bu zekât malıdır; bu da bana hediye edilmiştir.’ demektedir! Bu kişi babasının (yahut anasının) evinde oturup kalsa, acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz o zekât malından bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir.” (Müslim, İmâre, 26 [1832]; bk. Buhârî, Eymân, 3 [6636])

Bu çerçevede, bir kişinin bulunduğu kamusal veya idari yetkiden ötürü kendisine sunulan hediyeleri kabul etmesi dinen uygun görülmemiştir.