Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 31 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Trend Garden Rezidans davasının firari sanığı hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanık Özkan Gülfırat'ın Finlandiya'da alınan ifadesine dair evrakların mahkeme dosyasına ulaştığı bildirildi.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, "yalan beyan" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek bu suçlamadan beraat kararı verilmesini istedi. Müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı müvekkilinin şirkette imza yetkisi bulunmadığını, sadece sermaye ortağı olduğunu ve uzun yıllardır Finlandiya'da yaşadığını öne sürerek adli kontrolün kaldırılmasını ve beraat talebinde bulundu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Özkan Gülfırat'ı bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan gıyabında 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık, yalan beyan suçlamasından ise beraat etti. Davanın 9 Mayıs 2025 tarihinde görülen önceki karar duruşmasında; müteahhit Bahattin Doğan ile statik proje müellifi Bülent Yeroğlu 12 yıl 6'şar ay, rezidansın diğer sahipleri Engin Aslan ve Sefa Gülfırat ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası almıştı. Özkan Gülfırat'ın dosyası ise yurt dışında bulunması sebebiyle ana davadan ayrılmıştı.