Konya’nın Ereğli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 askeri personel yaralandı.

Kaza, Adana-Konya karayolu Bulgurluk mevkii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.