Malatya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 3'ü çocuk toplam 7 kişiye mezar olan Beydağı Otel ile ilgili hukuki süreç sürüyor. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına sanıkları temsilen avukatları katılım sağladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Duruşmada değerlendirmede bulunan mahkeme heyeti, incelenmek üzere ilgili kuruma gönderilen dosyadaki bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. Söz alan sanık avukatları ise beklenen bilirkişi raporunun dava dosyasına eklenmesinin ardından esasa ilişkin savunmalarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Öte yandan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; projenin müellifi Ö. Ş. , fenni mesul A. T. Ü. ve dönemin belediye görevlileri A. Y., M. B. ile M. H. B.'nin "bilinçli taksirle birde fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksik olan bilirkişi raporunun dava dosyasına girmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 3 Kasım tarihine erteledi.