Yeşilyurt ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden bir kısmı, suçta kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olaya karışan şüphelilerden bir kısmı olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler ile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, silahla vurulmuş halde ağır yaralı bir kişiyi buldu. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerden bir kısmını kısa sürede olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.