Malatya Eczacı Odası'ndan alınan güncel verilere göre, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü şehir genelinde acil sağlık ve ilaç ihtiyacını karşılamak üzere nöbetçi eczaneler belirlendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde kesintisiz 24 saat hizmet verecek nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

Asya Eczanesi

Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. 49/B (Sarıcıoğlu Muhtarlığı Karşısı, Çarşamba Pazarı Bitimi)

Telefon: 0535 459 01 31

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Yakıncı Eczanesi

Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikler Çapraz Karşısı

Telefon: 0422 325 49 39

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

Bulvar Eczanesi

Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası, MAŞTİ Otogar Karşısı (Migros'un Olduğu Ara)

Telefon: 0422 502 02 52

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Büşra Eczanesi

Adres: Özalper Mahallesi, Aliya Sokak (Özalper İlkokulu Arkası, Oran 4 Sitesi Karşısı)

Telefon: 0422 211 22 00

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane

Betül Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet Devamı

Telefon: 0534 342 84 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefonla iletişime geçerek ilaç stok durumunu kontrol etmeniz, acil durumlarda zaman kazanmanızı sağlayacaktır.