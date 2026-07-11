Malatya Eczacı Odası'ndan alınan güncel verilere göre, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü şehir genelinde acil sağlık ve ilaç ihtiyacını karşılamak üzere nöbetçi eczaneler belirlendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerinde kesintisiz 24 saat hizmet verecek nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:
Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
Asya Eczanesi
Adres: Hidayet Mah. Taştepe Cad. 49/B (Sarıcıoğlu Muhtarlığı Karşısı, Çarşamba Pazarı Bitimi)
Telefon: 0535 459 01 31
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Yakıncı Eczanesi
Adres: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikler Çapraz Karşısı
Telefon: 0422 325 49 39
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler
Bulvar Eczanesi
Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi Arkası, MAŞTİ Otogar Karşısı (Migros'un Olduğu Ara)
Telefon: 0422 502 02 52
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Büşra Eczanesi
Adres: Özalper Mahallesi, Aliya Sokak (Özalper İlkokulu Arkası, Oran 4 Sitesi Karşısı)
Telefon: 0422 211 22 00
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczane
Betül Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi (Hasırcılar Yolu, Opet Devamı
Telefon: 0534 342 84 44
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefonla iletişime geçerek ilaç stok durumunu kontrol etmeniz, acil durumlarda zaman kazanmanızı sağlayacaktır.