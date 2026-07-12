Türkiye genelinde halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen pazar denetimleri yeni bir hileyi gün yüzüne çıkardı. Uzmanların laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği incelemeler günlük tüketimin temel gıdalarından olan çaya mevzuat dışı maddelerin karıştırıldığını gösterdi. İki ayrı markanın paketlerinde kesinlikle kullanılmaması gereken boya içerikleri bulundu.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRENLER LİSTESİNE EKLENDİLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 10 Temmuz 2026 tarihinde sürece dair resmi bulguları yayımladı. Kuralları çiğneyen markalar anında "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisine alındı.

İdareciler bu işlemi 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümlerini doğrudan işleterek yaptı. Halkın bilgi alma özgürlüğü ve güvenli gıdaya erişim hakkı gözetilerek hileli üretim yapan firmalar şeffaf bir şekilde açıklandı.

SAHADA MESAİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Gıda denetmenleri perakende satış noktalarından üretim bantlarına kadar uzanan geniş bir ağda kontrollerini sürdürüyor. Ürünlerin yasal standartlara uygunluğu sadece şüpheli durumlarda değil düzenli periyotlarla analiz ediliyor.

İnsan sağlığıyla oynayan ticari işletmelere yönelik yaptırımlar tavizsiz uygulanacak.