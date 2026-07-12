Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda, kent genelinde huzur ve güven ortamının tesisi için yürütülen organize suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısını kapsayan asayiş verilerine göre, güvenlik güçlerinin organize suç şebekelerine yönelik baskı ve denetimleri rekor düzeyde bir artışla sahaya yansıdı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yılın ilk 6 ayında düzenlenen planlı operasyonlar neticesinde çok sayıda yasa dışı silah ve binlerce mühimmat koruma altına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

34 adet tabanca

16 adet tüfek

2.029 adet fişek

3 adet kurusıkı tabanca

2025 YILINA GÖRE İSTATİSTİKİ DEĞİŞİMLER

Güvenlik birimlerinin saha baskısını artırmasıyla birlikte, suç verilerinde 2025 yılına oranla çarpıcı değişiklikler yaşandı. Dönemsel kıyaslamaya göre:

Operasyon Sayısı: yüzde 81 oranında büyük bir artış gösterdi.

Tüfek ve Fişek Sayısı: Ele geçirilen tüfek sayısı yüzde 60, fişek sayısı ise yüzde 76 oranında arttı.

Tabanca Sayısı: Kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri sayesinde kente sokulan tabanca sayısı yüzde 8 azaldı.

Gözaltı ve Tutukluluk Oranları: Hedef odaklı ve operasyonel kalitenin artmasıyla birlikte, gözaltı sayısı yüzde 64, tutuklu sayısı ise yüzde 83 oranında azalma kaydetti.