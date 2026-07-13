Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen tarihi soruşturmada çok kritik bir eşik geçildi. Geçmişte davanın en önemli aşamalarının yürütüldüğü Malatya kamuoyunun da yakından takip ettiği dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şafak vakti düğmeye basıldı. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı dev operasyonda 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın kritik Malatya geçmişi yeniden gündemde

Malatya, Yazıcıoğlu soruşturmasının geçmişteki en önemli ve en stratejik durağı olmuştu. Olayın ardından Yazıcıoğlu ailesinin talepleri ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporları doğrultusunda dosya, 2011 yılında dönemin Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmişti.

Malatya’da yürütülen bu kritik süreçte; helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi iddiaları, arama-kurtarma faaliyetlerindeki deliller üzerindeki şüpheli işlemler en ince ayrıntısına kadar incelenmiş, Malatya adliyesinde birçok kamu görevlisi hakkında adli işlem yapılmıştı. Malatya'daki özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla 2014'te yeniden Kahramanmaraş'a gönderilen dosya, 12 Haziran 2026'da ise Ankara'ya taşınmıştı. Son operasyonun, Malatya geçmişindeki bu iddiaları da kapsayacak şekilde yeni deliller ve örgütsel bağlantılar yönünden derinleştirildiği öğrenildi.

Şafak vakti 10 ilde eş zamanlı baskın 30 adrese girildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Haziran 2026 tarihinde verdiği "yetkisizlik" kararının ardından dosyanın devredildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı büyüterek operasyon talimatı verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da önceden belirlenen 30 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Suçlamalar çok ağır "Tasarlayarak öndürme ve terör örgütü"

Yürütülen tarihi operasyonda şüphelilere yöneltilen suçlamalar dosyanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Operasyonun, “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 29 şüpheliye yönelik başlatıldığı bildirildi. Düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, aranan isimlerden 2'sinin zaten cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak"

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı ve kolluk birimlerinin tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Operasyonu gerçekleştiren Ankara ekiplerine teşekkür eden Bakan Gürlek, aradan geçen yıllara rağmen hiçbir dosyanın karanlıkta bırakılmayacağının altını çizerek, milletin adalet beklentisini karşılamanın en önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.