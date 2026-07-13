Malatya, sahip olduğu verimli tarım arazilerinin yanı sıra zengin yer üstü su kaynaklarıyla da dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük su havzalarından biri olan Fırat Havzası içerisinde yer alan kent; Fırat Nehri başta olmak üzere Tohma Suyu, Kuruçay ve Sürgü Çayı gibi önemli akarsularıyla hem tarımsal üretime hem de bölgenin su ihtiyacına önemli katkı sağlıyor. Kent sınırları içerisinden geçen bu devasa su ağı, hem tarımsal sulamada hem de bölgenin doğal yaşamının korunmasında kritik bir rol üstleniyor.

Fırat Nehri Malatya’nın doğal sınırını oluşturuyor

Malatya’nın en büyük akarsuyu olan Fırat Nehri, Keban Barajı’ndan çıktıktan sonra Elazığ ile Malatya arasındaki doğal sınırı oluşturarak güneybatıdan güneydoğuya doğru akışını sürdürüyor. Yol boyunca önce Kuruçay’ı, ardından Tohma Suyu’nu bünyesine katan nehir, Kömürhan mevkiine ulaştığında Doğu Anadolu’nun en uzun ve en derin boğazlarından biri olan Kömürhan Boğazı’ndan geçiyor. Boğazın ardından Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi yakınlarında bulunan Karakaya Barajı’na ulaşıyor.

Tohma Suyu ovanın can damarı

Malatya’nın ikinci büyük akarsuyu olan Tohma Suyu, Ayvalı Tohma Çayı ile Hacılar Tohması’nın birleşmesiyle oluşuyor. Uzunyayla ve Tahtalı Dağları’ndan doğan bu iki kol, Malatya il sınırlarında birleşerek Şuğul Boğazı’ndan geçiyor ve Malatya Ovası’na ulaşıyor. Tohma Suyu, daha sonra Fırat Nehri’ne katılıyor.

Şuğul Boğazı çıkışında yer alan Medik Barajı, suyun kontrol altına alınmasını sağlarken, Tohma Suyu boyunca Halavun, Epreme, Dipsiz, Sultansuyu, Beylerderesi, Horata ve Orduzu çayları da sisteme dahil oluyor. Böylece Sultansuyu, Doğanşehir ve Malatya ovalarının sulanmasında önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kuruçay ve Sürgü Çayı tarıma destek sağlıyor

Yama Dağı’nın batısından doğan Kuruçay, Hasançelebi, Hekimhan ve Fethiye çevresinden geçerek Eğribük yakınlarında Fırat Nehri’ne ulaşıyor. Yaz aylarında debisinin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamada sınırlı olarak kullanılabiliyor.

Malatya’nın güneybatısında bulunan Sürgü Çayı ise Karakaya Tepesi’nin güney yamaçlarından doğuyor. Sürgü beldesinden geçerek Göksu ile birleşen çay, daha sonra Adıyaman üzerinden Fırat Nehri’ne ulaşıyor. Sürgü Barajı sayesinde bölgede geniş tarım alanlarının sulanması sağlanıyor.

İrili ufaklı akarsular doğal yaşamı destekliyor

Malatya’da bu dört ana akarsuyun yanı sıra Eğmir, Mircan, Göksu, Aksu, Şiro, Berenge, Söğütlüçay, Sazdere, Şotikdere, Kozluk Çayı, Yenice Çayı, Setrek Çayı, Arapgir Çayı, Davulga ve Cevizlisu gibi çok sayıda dere ve çay da bulunuyor.

Bu akarsular, doğrudan Fırat Nehri’ne veya diğer büyük su sistemlerine bağlanarak hem doğal ekosistemin korunmasına hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Malatya’nın zengin su ağı, kentin tarımsal potansiyelini destekleyen en önemli doğal kaynaklar arasında yer alıyor.