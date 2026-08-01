Hastanede doktorlar tarafından yapılan ilk müdahale ve incelemelerde yaşlı adamın kalp krizi şüphesi taşıdığı belirlendi. Durumunun kritik olması ve zamanla yarışılması üzerine, hastanın ileri tetkik, müdahale ve kapsamlı tedavi altına alınabilmesi amacıyla acilen hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Darende’de çıkan ot yangını kayısı bahçelerine sıçradı
Darende’de çıkan ot yangını kayısı bahçelerine sıçradı
İçeriği Görüntüle

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hava ambulansı kısa sürede Darende’ye ulaştı. İlçe devlet hastanesinden uzman sağlık ekipleri eşliğinde alınan 84 yaşındaki İ.H.D. helikoptere nakledilerek ileri tedavi göreceği tam teşekküllü sağlık merkezine sevk edildi. Hastanın sevk edildiği hastanede tedavisine hemen başlandığı ve durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA