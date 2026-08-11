Açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı'nda temmuz ayı boyunca iç hatlarda 73 bin 865, dış hatlarda ise bin 564 yolcuya hizmet sağlandı. Böylece temmuz ayında ağırlanan toplam yolcu sayısı 75 bin 429'a ulaştı.

Temmuz Ayında 442 Uçak İniş-Kalkış Yaptı

Temmuz ayında Malatya Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçak trafiği; iç hatlarda 422, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 442 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde taşınan kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise 725 ton olarak gerçekleşti.



7 Aylık Rakamlar 500 Bini Zorladı

2026 yılının ilk 7 aylık (Ocak - Temmuz) dönemine ilişkin toplam veriler de açıklandı. Buna göre Malatya Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında toplam yolcu trafiği 492 bin 774'e ulaştı. Yılbaşından bu yana gerçekleşen uçak trafiği 3 bin 162 olurken, taşınan toplam yük miktarı ise 3 bin 934 ton olarak gerçekleşti.