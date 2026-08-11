Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan resmi program akışına göre; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Ankara’dan Malatya’ya hareket edecek. Saat 10.00’da Malatya Havalimanı’na varacak olan Bakan Göktaş, gün boyunca kentte 5 kritik noktada temaslarda bulunacak.

İlk Durak Valilik Basın Açıklaması Yapılacak

Bakan Göktaş’ın Malatya’daki ilk durağı saat 10.30’da Malatya Valiliği olacak. Valilik ziyareti kapsamında kentteki çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Bakan Göktaş, ardından basın açıklaması gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Tarihi İmza

Ziyaretin en önemli maddelerinden biri ise Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilecek. Saat 11.15’te Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, burada Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmza Töreni’ne katılacak. Atılacak bu dev imza ile şehirdeki sosyal hizmet yatırımlarına önemli bir halka daha eklenecek.

Siyasi Temaslar ve Terörsüz Türkiye Buluşması

Belediye programının ardından temaslarını sürdürecek olan Bakan Göktaş, saat 12.00’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Parti teşkilatıyla bir araya geldikten sonra saat 12.30’da "Terörsüz Türkiye Buluşması" programına katılım sağlayacak.

Bakan Göktaş, Malatya’daki 5 kritik temasını ve protokol törenini tamamlamasının ardından saat 14.00’te Ankara’ya dönmek üzere şehirden ayrılacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın Malatya Program Akışı (12 Ağustos Çarşamba):

09:00 – Ankara’dan Malatya’ya Hareket

– Ankara’dan Malatya’ya Hareket 10:00 – Malatya Havalimanı’na Varış

– Malatya Havalimanı’na Varış 10:30 – Valilik Ziyareti – Basın Açıklaması

– Valilik Ziyareti – Basın Açıklaması 11:15 – Malatya Büyükşehir Belediyesi Ziyareti ve Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmza Töreni

– Malatya Büyükşehir Belediyesi Ziyareti ve Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmza Töreni 12:00 – AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

– AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti 12:30 – Terörsüz Türkiye Buluşması

– Terörsüz Türkiye Buluşması 14:00 – Malatya’dan Ankara’ya Hareket