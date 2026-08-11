Malatya’da trafikte motosikletlerin sayısı giderek artıyor. TÜİK’in haziran 2026 verilerine göre kentte trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı yaklaşık 26 bine ulaşırken, iki tekerlekli araçlara olan ilgi satış noktalarında da kendisini gösteriyor. Otomobil fiyatları ve yakıt maliyetleri vatandaşların ulaşım tercihlerini değiştirirken, motosiklet daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Busabahmalatya.com ekibi olarak motosiklet satışı yapan esnafla bir araya geldik. Motosiklet Satış Danışmanı Muhammet Çarbaş, Malatya’daki talebi, en çok tercih edilen modelleri, fiyat aralıklarını ve artan motosiklet kullanımının beraberinde getirdiği trafik risklerini anlattı.

Malatya’da motosiklet sayıları sürekli artıyor. Peki satışlar nasıl gidiyor, Malatya’da rağbet nasıl?

Motosiklet Satış Danışmanı Muhammet Çarbaş: Özellikle yakıt fiyatlarının ve otomobil fiyatlarının yüksek olması sebebiyle motosiklette daha uygun şartların oluşması rağbeti artırdı. Bu durum şu an satışlarımıza da olumlu yansıyor.

Malatyalılar motosiklete nasıl ilgi gösteriyor?

Muhammet Çarbaş: Malatyalılar yavaş yavaş motosiklete alışmaya başladı. Gün geçtikçe sokaklarda daha fazla motosiklet görüyoruz, bu da bizim açımızdan oldukça sevindirici.

Malatya’da motosiklet satışları hangi seviyede?

Muhammet Çarbaş: Günlük satış rakamları değişkenlik gösterebiliyor; bazı günler yüksek, bazı günler düşük olabiliyor. Haftalık bazda söyleyecek olursam ortalama 15-20 bandında motosiklet satışımız oluyor.

Fiyatlar ne durumda? En düşük ve en yüksek ortalama fiyat nedir?

Muhammet Çarbaş: 50 cc grubunda fiyatlar daha düşük oluyor; cc yükseldikçe ve markaya göre de fiyatlar değişiyor. Şu an kampanyada olan 50 cc modellerimiz 50 bin TL’den başlıyor, mağazamızda 1 milyon TL’ye kadar motosiklet bulunuyor.

Malatya’da hangi motosiklet markaları tercih ediliyor?

Muhammet Çarbaş: Malatya’da yerli markalara talep daha fazla. Küba, Mondial ve RKS’nin yanı sıra Japon grubundan Honda’da da yüksek satış rakamlarına ulaşıyoruz.

Sokaklarda artık ATV’ler de görmeye başladık. Malatyalılar ATV’lere neden ilgi gösteriyor?

Muhammet Çarbaş: Malatya’da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız ATV’leri çok tercih ediyor. Arazi kullanımına ve dağlık alanlardaki rampalara daha uygun olduğu için rahat bir ulaşım sağlıyor.

ATV fiyatları ne durumda?

Muhammet Çarbaş: Bizde genellikle off-road olarak nitelendirdiğimiz arazi tipi ATV’ler mevcut. Onların fiyatları da ortalama 70 – 80 bin TL bandından başlayıp 200 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kullanıcılara zorlanmayacakları nasıl bir ATV tavsiye edersiniz?

Muhammet Çarbaş: Bizde ağırlıklı olarak Küba markasının ATV’leri bulunuyor. Burada tamamen kullanım amacına göre model öneriyoruz. Tek kişi kullanılacaksa ve çok fazla rampaya çıkılmayacaksa farklı; çift kişi kullanılacaksa ya da arazi şartları daha eğimliyse daha güçlü modeller tavsiye ediyoruz.

Artan motosiklet kazalarıyla ilgili Malatyalılara ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz?

Muhammet Çarbaş: Bu konuda hem motosiklet sürücülerine hem de otomobil kullanıcılarına çağrıda bulunmak istiyoruz. Motosiklet kazaları maalesef çoğunlukla tek taraflı olmuyor. Motosiklet sürücülerinin kurallara uyması, aşırı hızdan ve "araç aralarına girme" olarak tabir ettiğimiz riskli sürüşlerden kaçınması gerekiyor. Otomobil sürücülerinin ise motosikletlerin de trafikte birer taşıt olarak var olduğu bilinciyle hareket edip daha dikkatli olmaları önemli.