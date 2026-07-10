Malatya, dün akşam Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen acı haberle sarsıldı. Barguzu Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Atakan Gür (25) ile B.Ş. ve H.C.K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve adeta namluların konuştuğu tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında açılan ateş sonucunda göğsünden ağır yaralanan 25 yaşındaki Atakan Gür, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FİRARİ ŞÜPHELİ H.C.K. YAKALANDI

Olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet zanlılarının yakalanması için Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve titiz bir takip yürüten polis ekipleri, firari şüphelilerden H.C.K.’yi kısa sürede tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı H.C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayın diğer boyutlarının aydınlatılması ve adli sürecin tamamlanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.