250 bin aracın olduğu Malatya’da altı ayda 150 bin sürücüye ceza kesildi!
250 bin aracın olduğu Malatya’da altı ayda 150 bin sürücüye ceza kesildi!
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Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Atakan Gür (25) B.Ş. ve H.C.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya’da Kanlı Hesaplaşma 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti! (2) Malatyahaber

Kavgada açılan ateş sonucu göğsüne kurşun isabet eden Atakan Gür ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya’da Kanlı Hesaplaşma 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti! (3) Malatyahaber

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ile 2 tabanca ele geçirirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya’da Kanlı Hesaplaşma 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti! (4) Malatyahaber

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA