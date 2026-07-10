İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:

Müzehher Akay (76)

Taziye Adresi: Topraktepe Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hüseyin Çelik (65)

Taziye Adresi: İskender Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mehmet Balcı (86)

Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Oktay Ateş (72)

Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hanefi Yiğitcan (74)

Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Meliha Buzköy (72)

Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Zeliha Uzun (88)

Taziye Adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Kibriye Bingöl (76)

Taziye Adresi: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Selver Çağlar (74)

Taziye Adresi: Karaca Mh. Yazıhan / Malatya

Defin Yeri: Karaca Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı

Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilirsiniz.