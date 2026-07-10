İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri:
Müzehher Akay (76)
Taziye Adresi: Topraktepe Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Hüseyin Çelik (65)
Taziye Adresi: İskender Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mehmet Balcı (86)
Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Oktay Ateş (72)
Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Hanefi Yiğitcan (74)
Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Meliha Buzköy (72)
Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Zeliha Uzun (88)
Taziye Adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Kibriye Bingöl (76)
Taziye Adresi: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Topsöğüt Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
Selver Çağlar (74)
Taziye Adresi: Karaca Mh. Yazıhan / Malatya
Defin Yeri: Karaca Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı
Malatya genelinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalan ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve taziye süreçlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, güncel vefat bilgileri Mezarlıklar Müdürlüğü'nün günlük duyuruları üzerinden takip edilebilirsiniz.