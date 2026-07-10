Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar internet arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, 10 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında ardı ardına sarsıntılar meydana geldi.

Günün en çok takip edilen sismik hareketlilikleri Malatya'da kaydedildi. Gece ve sabah saatlerinde Malatya iki kez sallandı. İlk olarak saat 02:58'de merkez üssü Malatya Yazıhan (Mısırdere) olan yerin 5.0 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Ardından sabah saat 06:27'de bu kez Malatya Doğanşehir (Söğüt) merkezli, yerin 29.6 kilometre derinliğinde 1.0 büyüklüğünde bir başka deprem daha kayda geçti.

Öte yandan Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 03:59'da yaşanan 3.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde kısa süreli hissedilirken, sabahın en yüksek sarsıntısı ise saat 06:54'te Girit Adası açıklarında 3.5 olarak ölçüldü. İşte 10 Temmuz sabahı itibarıyla Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen sismik hareketliliğin tam listesi:

10 TEMMUZ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 08:21 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 3.0 km

MANİSA (Hacet - Kırkağaç): Saat 07:51 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 7.0 km

BALIKESİR (Alakır - Sındırgı): Saat 07:36 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.4 km

MUĞLA (Yayla - Köyceğiz): Saat 07:19 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.0 km

TEKİRDAĞ (Güzelköy Açıkları - Marmara Denizi): Saat 07:14 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 19.7 km

AKDENİZ (Girit Adası): Saat 06:54 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 5.8 km

MALATYA (Söğüt - Doğanşehir): Saat 06:27 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 29.6 km

KÜTAHYA (Emet): Saat 04:13 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 8.9 km

KÜTAHYA (Tokat - Hisarcık): Saat 04:07 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 12.7 km

İSTANBUL (Silivri Açıkları - Marmara Denizi): Saat 03:59 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 9.0 km

MARMARA DENİZİ: Saat 03:16 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 15.5 km

DENİZLİ (Gürpınar - Çivril): Saat 03:09 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 6.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Büyükyapalak - Elbistan): Saat 03:03 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Mısırdere - Yazıhan): Saat 02:58 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km

DENİZLİ (Yeniköy): Saat 02:50 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 6.5 km

KARADENİZ: Saat 02:46 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 5.0 km

MARMARA DENİZİ: Saat 01:29 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 23.2 km

MARMARA DENİZİ: Saat 01:12 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 16.8 km

MARMARA DENİZİ: Saat 01:07 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.8 km

ÇANAKKALE (Üvecik Açıkları - Ege Deniz): Saat 00:53 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 13.2 km

MANİSA (Türkpiyala - Soma): Saat 00:45 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.9 km

Malatya ve çevre illerdeki küçük sismik hareketliliklerin aktif fay hatları nedeniyle doğal bir süreç olduğunu hatırlatan uzmanlar, spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerinin takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.