Malatya genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmek adına FEDAŞ ekipleri ile yüklenici müteahhit firmalar tarafından kapsamlı bir İşletme Bakım Çalışması gerçekleştirilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 10 Temmuz 2026 Cuma günü sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesintiler, akşam 17:00'ye kadar devam edecek. Vatandaşların elektrikli cihazlarının zarar görmemesi ve mağduriyet yaşamaması adına şimdiden önlem alması gerekiyor.

İşte 10 Temmuz günü Malatya’da elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi:

ARAPGİR İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ (09:00 - 17:00)

ARAPGİR’de çok sayıda mahallede geniş çaplı bir bakım çalışması yürütülecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Günyüzü Mah., Onar Mah., Selamlı Mah., Yukarıyabanlı Mah., Alıçlı Mah., Eskiarapgir Mah., Gebeli Mah., Pirali Mah., Yazılı Mah., Boğazlı Mah., Sugeçti Mah., Taşdelen Mah., Pacali Mah., Bostancık Mah., Çakırsu Mah., Deregezen Mah., Esikli Mah., Kaynak Mah., Kazanç Mah., Kılıçlı Mah., Konducak Mah., Meşeli Mah., Sinikli Mah., Sipahiuşağı Mah., Ulaçlı Mah., Aktaş Mah.

ARGUVAN İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ (09:00 - 17:00)

ARGUVAN ilçesinde de gün boyu sürecek çalışmalar nedeniyle şu mahallelere elektrik verilemeyecek:

Narmikan Mah., Şotik Mah., Göçeruşağı Mah., Gökağaç Mah., Kömürlük Mah., Kuruttaş Mah., Çakmak Mah., Alhasuşağı Mah., Yeniköy Mah., Kızıluşağı Mah., Yoncalı Mah., Morhamam Mah., Yamaç Mah., İsaköy Mah., Konakbaşı Mah., Koyuncu Mah., Kuyudere Mah., Karahüyük Mah., Kızık Mah., Koçak Mah., İçmece Mah., Eymir Mah., Güngören Mah., Çayırlı Mah., Doydum Mah., Ermişli Mah., Dolaylı Mah., Tepebağ Mah., Yeni Mah., Akören Mah., Armutlu Mah., Bahçeli Mah., Bozan Mah., Çavuşköy Mah.

DARENDE İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ (09:00 - 17:00)

Müteahhit firmaların yürüteceği bakım çalışmaları kapsamında DARENDE’de kesinti yaşanacak yerler:

Ilıca Mah., Çınar Mah., Gökçeören Mah., Mollauşağı Mah., Şendere Mah., Uzunhasan Mah.

KULUNCAK İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ (09:00 - 17:00)

Kuluncak genelinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesintiden etkilenecek mahalleler:

İstiklal Mah., Başören Mah., Bıyıkboğazı Mah., Göğebakan Mah., Karıncalık Mah., Konaktepe Mah., Karaçayır Mah.

AKÇADAĞ İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ (09:00 - 17:00)

AKÇADAĞ ilçesinde müteahhit çalışması nedeniyle elektrik alamayacak bölgeler:

Taşevler Mah., Esenbey Mah., Doğantepe Mah., Taşolar Mah.

HEKİMHAN, YAZIHAN VE DOĞANŞEHİR İLÇELERİ (09:00 - 17:00)

HEKİMHAN: Bahçedamı Mah.

YAZIHAN: Çavuş Mah.

DOĞANŞEHİR: Gövdeli Mah.