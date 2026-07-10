Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Malatya’ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirecek. Kentteki temaslarına valilik makamı ile başlayan Bakan Işıkhan, bölgedeki projeleri yerinde incelenmesi bekleniyor.

VALİLİK ÖNÜNDE RESMİ KARŞILAMA

Malatya programı dahilinde valiliğe geçen Bakan Vedat Işıkhan; Malatya Valisi Seddar Yavuz, il protokolü ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Ziyaret Defteri’ni imzaladı.

BAKAN IŞIKHAN EN SON NE ZAMAN MALATAY’YA GELDİ?

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’yı ziyaret eden Bakan Işıkhan, bu programından önce şehre en son 20 Şubat 2024 tarihinde resmi bir ziyarette bulunmuştu.

Malatya’da istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının canlandırılması ve sosyal güvenlik yatırımları başta olmak üzere atılacak yeni adımların masaya yatırılması bekleniyor.

İKİNCİ DURAK BÜYÜKŞEHİR: BAŞKAN SAMİ ER İLE BİR ARAYA GELDİ

Valilik programının hemen ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptı. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, belediye önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Başkan Sami Er, belediyenin yürüttüğü projeler, şehrin yeniden imar süreci ve belediye bünyesindeki çalışmalara hakkında Bakan Işıkhan’a güncel bilgileri aktardı.