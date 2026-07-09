Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı, Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda saat 14.00’te başlayan oturumda, mülkiyeti yakından ilgilendiren önemli imar ve hukuk maddeleri görüşüldü.

Toplantının öne çıkan 35. maddesinde, Taştepe ve Hanımınçiftliği bölgelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında açılan bir kamulaştırma davasına ilişkin Hukuk Müşavirliği'nin talebi meclise sunuldu.

DAVA KONUSU PARSEL BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Gündem maddesinde yer alan bilgilere göre; Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi 5490 ada 2 parsel üzerinde bulunan taşınmazlar (arsa ve ağaçlar) için, Cumhurbaşkanlığının 15.03.2023 tarihli acele kamulaştırma kararına istinaden Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan değer tespiti ve tescil davası 20 Mayıs 2026 tarihinde sonuçlandı.

Ancak davanın karara bağlanmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Rezerv Alan" çalışmaları nedeniyle bölgedeki mülkiyet durumu değişti. Konut projesi ihale aşamasına gelen söz konusu alan, Bakanlığın talebi doğrultusunda konut yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına tescil edildi.

"İSTİNAFA BAŞVURULMASINDA FAYDA GÖRÜLMEMEKTEDİR"

Taşınmazın belediyeden çıkıp tamamen Bakanlık ve Hazine tasarrufuna geçmesi üzerine, hukuki sürecin boş yere uzatılmaması gerektiği vurgulandı. Meclise sunulan talep yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm Başkanlığının konut projesine dair bir tasarrufunun kalmamasından dolayı davayla ilgili istinaf kanun yoluna başvurulmasında fayda görülmemektedir. Bu sebeple Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının istinaf edilmemesi konusunda 1. Hukuk Müşavirliğimize yetki verilmesi arz olunur."

Gündem maddesi, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.