Sağlığında kendisini belirli bir kimsenin yıkamasını, cenaze namazını kıldırmasını ve defnetmesini yahut da belirli bir yere defnedilmesini vasiyet eden kişinin, bu vasiyeti bağlayıcı değildir.

Ancak ölünün yakınları ve mirasçıları, dilerlerse İslam ahlakı ve vefa gereği ölen kişinin bu vasiyetini yerine getirebilirler. Dinen bir zorunluluk bulunmasa da yakınlarının bu arzuyu yerine getirmesinde bir sakınca yoktur.

8 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 8 Temmuz 2026 Çarşamba (23 Muharrem 1448) günü Malatya için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03.16

Güneş: 05.03

Öğle: 12.37

İkindi: 16.30

Akşam: 20.00

Yatsı: 21.40

İslam'ın özünde yer alan samimiyet ve ihlasla yapılan dualar kul ile Yaratıcı arasındaki bağı güçlendirirken; belirlenen namaz vakitlerine riayet ederek ibadetleri eda etmek, günümüzü manevi anlamda bereketlendirmenin en güzel yoludur.

Busabah Medya ailesi olarak tüm hemşehrilerimizin ibadetlerinin, zikirlerinin ve dualarının kabul olmasını diler, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederiz.