Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak olan planlı işletme bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak enerji verilemeyecek.

Hem konutları hem de üretimin kalbi olan sanayi bölgelerini etkileyecek kesinti öncesinde vatandaşların ve işletme sahiplerinin tedbirli olması gerekiyor.

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Fırat EDAŞ tarafından planlanan ve ekiplerin sahada yürüteceği işletme bakım çalışması programının detayları şu şekildedir:

Kesinti Yapılacak İlçe: Malatya / Yeşilyurt

Kesinti Başlangıç Saati: 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 11:00

Kesinti Süresi: 2 Saat

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip Çalışması)

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER VE BÖLGELER

Yapılan resmi duyuruya göre, 2 saat sürmesi beklenen elektrik kesintisinden Yeşilyurt ilçesindeki şu bölgeler etkilenecek:

ÖZAL MAHALLESİ

1. OSB MAHALLESİ (1. Organize Sanayi Bölgesi)

2. OSB MAHALLESİ (2. Organize Sanayi Bölgesi)

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, çalışmaların öngörülen saatten önce bitmesi durumunda şebekeye erken enerji verilebileceğini belirtti. Vatandaşların elektrikle çalışan cihazlarını korumak adına gerekli tedbirleri alması, sanayi bölgesindeki üreticilerin ise planlamalarını bu saat aralığına (09:00 - 11:00) göre ayarlaması önem arz etmektedir.