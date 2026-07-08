Malatya’da yatırım yapmak, düğün hazırlığı yapmak ya da elindeki birikimi nakde çevirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı güncel rakamlara çevrildi. Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan en son veriler çerçevesinde serbest piyasadaki net alım ve satım dengeleri belli oldu.

İşte piyasada en çok işlem gören altın türlerinin güncel durumu:

Yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü 24 Ayar Gram Altın, Malatya piyasasında bugün 6 bin 160 TL alış seviyesinden işlem görüyor. Kuyumcuların gram altını satış fiyatı ise 6 bin 360 TL olarak kayıtlara geçti. Düğün sezonunun vazgeçilmezi olan 22 Ayar Bileziğin gramı 5 bin 660 TL’den alınırken, tezgahlarda 6 bin 80 TL’den alıcı buluyor. Hediyelik kategorisinde takip edilen 14 Ayar Altının gram alış fiyatı ise 3 bin 470 TL seviyesinde yer alıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Küçük ve orta ölçekli birikimlerin gözdesi olan Çeyrek Altın, Malatya'da bugün 9 bin 930 TL alış fiyatıyla kuyumcular tarafından kabul ediliyor. Çeyrek altının güncel satış fiyatı ise 10 bin 380 TL olarak belirlendi. Bir üst basamakta yer alan Yarım Altın ise 19 bin 860 TL alış ve 20 bin 760 TL satış fiyatıyla listedeki yerini koruyor.

BÜYÜK YATIRIMCININ GÖZÜ CUMHURİYET VE ATA LİRA'DA

Yüksek hacimli birikimlerini altından yana kullanan Malatyalılar için büyük altın gruplarında da hareketlilik sürüyor. Ata Lira bugün 40 bin 850 TL alış ve 42 bin 710 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Liralık Altın ise 39.720 TL alış ve 41.520 TL satış fiyatından işlem tahtasındaki yerini aldı. Piyasanın en ağır toplarından olan Cumhuriyet 2.5 altın ise tam 99 bin 300 TL alış fiyatına ulaşırken, satış fiyatı 103 bin 800 TL seviyesine kadar tırmandı.