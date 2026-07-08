Depremden önce şehir merkezinde, Yeni Camii’nin hemen karşısında yer alan Mısır Çarşısı; yöresel ürünlerden bakliyata, taze baharatlardan sebze ve meyveye kadar Malatya kültürünü yansıtan dükkânlarıyla biliniyordu.

MALATYALILARIN BULUŞMA NOKTASIYDI

Geçmişi eskiye dayanan çarşının kronolojik serüveni ise Malatya’nın kent hafızasını gözler önüne seriyor:

1963 Öncesi: Ahşap barakalardan oluşan mütevazı bir ticaret alanıydı.

1963 Dönemi: Belediye Başkanı Turgut Temelli döneminde betonarme bir yapıya kavuşturuldu. Söğütlü Cami çevresindeki esnaflar buraya taşınırken; bölgedeki marangoz ve demirciler ise farklı alanlara yönlendirildi.

Son 55 Yıl: Çarşı, yarım asırdan fazla bir süre boyunca yüzlerce esnafın ekmek kapısı ve Malatyalıların buluşma noktası oldu.

ESKİ MISIR ÇARŞISI NASIL İNŞA EDİLDİ?

Mısır Çarşısı’nın yapım sürecinde en dikkat çeken gelişme mimari tasarımda yaşandı. İlk etapta yüksek katlı olarak planlanan yeni çarşı projesi, gelen tepkiler ve estetik kaygılar nedeniyle revize edildi.

Eskiden çarşının hemen karşısında yer alan tarihi Yeni Camii’nin (Teze Cami) silüetini kapatmamak ve kentin tarihi dokusuna zarar vermemek adına, yeni projenin tek katlı olarak inşa edilmesine karar verildi.

BUGÜN YENİ BİR MISIR ÇARŞISI İNŞA EDİLİYOR

Tarihi dokuya sadık kalınarak, modern altyapıyla yükselen yeni Mısır Çarşısı'nda çalışmalar sürüyor. Bir yandan depremin izleri silinmeye çalışılırken, diğer yandan yeni modern bir Malatya inşa ediliyor. Her ne kadar eski tarihi Mısır Çarşısı’nı andıran bir yapı inşa edilmese de güvenli bir çarşı çarşı olması Malatyalıların ilk tercihi.

İnşaat tamamlandığında, çarşı eski canlılığına ve o özlenen samimi havasına yeniden kavuşması bekleniyor.