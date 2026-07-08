Bugünkü Resmi Gazete’de eğitimden finansa kadar birçok kalemde yeni düzenlemeler ve ilanlar yer aldı. Yürütme ve İdare Bölümü'nde üniversitelerin eğitim-öğretim yönetmeliklerindeki değişiklikler ön plana çıkarken, İlan Bölümü'nde ise Merkez Bankası'nın günlük verileri dikkat çekti.

İşte Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararların tam listesi:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Işık Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Mudanya Üniversitesi: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Pamukkale Üniversitesi: Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te düzenlemeye gidildi.

İLAN BÖLÜMÜ

Günün resmi ilanlarında ise yargısal süreçler, ihale duyuruları ve finansal veriler paylaşıldı:

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankası Duyurusu: Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri ilan edildi.