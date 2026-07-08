Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyor. Malatya merkez ve ilçelerinde bugün için doğrudan bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Ancak çevre illerde durum biraz farklı. Öğle saatlerinden sonra Malatya’ya komşu bölgelerde hareketlilik başlayacak. Bingöl çevreleri ile Tunceli'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

MALATYA İÇİN RÜZGAR UYARISI: 60 KM HIZA ULAŞABİLİR

Bugün Malatya’da yağış olmasa da vatandaşı zorlayacak asıl hava olayı rüzgar olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında kalacağı şehirde, rüzgarın günün ilk yarısında kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ancak öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) etkisini gösterecek. Yetkililer, özellikle öğleden sonra dışarıda olacak Malatyalıları ani rüzgar hamlelerine ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

Darende: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece

Kale: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, 35 derece

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece.