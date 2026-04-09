FETÖ’nün üst düzey sorumluları Malatya merkezli operasyonla yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerince önemli bir operasyona imza atıldı. Malatya merkezli olarak İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, çok sayıda para ve örgütsel materyal ele geçirildi.