Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen yerinde dönüşüm başvurularında sona gelindi. Deprem sonrası güvenli yapılaşma hedefiyle hareket eden Yeşilyurt Belediyesi; yerinde dönüşüm, güçlendirme ve rezerv alan projeleriyle ilçeyi adeta yeniden inşa ediyor. Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında hem teknik destek hem de ruhsatlandırma süreçlerine jet hızı kazandıran belediye, Malatyalıların güvenli konutlarda yaşaması için tüm imkanları seferber etti.

12 BİN 488 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI!

"Yerinde Dönüşüm" Projesi kapsamında, evlerini kendi yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda gece gündüz mesai harcandı. Yoğun çalışmalar sonucunda 532 adet İmar Durum Belgesi düzenlenirken, 679 adet projeye onay verildi. Hemen ardından 679 adet yapı ruhsatı düzenlenerek toplam 12 bin 488 bağımsız bölümün yeniden inşasının önü açıldı. Belediyenin yoğun mesaisi sadece yerinde dönüşümle de sınırlı kalmadı; 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar 1.592 adet İmar Durum Belgesi düzenlendi, 1.479 proje onaylandı ve 1.633 adet yeni yapı ruhsatı verilerek süreçlerin planlı ve hızlı ilerlemesi sağlandı.

MALATYALILARA DEV MALİ DESTEK: İŞTE CEP RAHATLATAN HİBE VE KREDİLER

Kendi evini veya iş yerini yapmak isteyen vatandaşlara can suyu olacak devlet destekleri de netleşti. Bu büyük proje kapsamında deprem bölgesindeki konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlandı. Ticaretin canlanması adına iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği verilirken; hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlı konutları için ise 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği uygulamaya konuldu. Ayrıca ilk konut ve iş yerinden yararlanan vatandaşlara, ikinci ve üçüncü bağımsız bölümleri için de 40 bin TL proje desteği ile kredi imkânı sunuldu.

ORTA HASARLI BİNALAR NE DURUMDA? 304 GÜÇLENDİRME RUHSATI ONAYLANDI

Evlerini yıkmak yerine güçlendirmeyi tercih eden Yeşilyurtlular için de süreç hız kesmeden ilerliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvurular doğrultusunda, bugüne kadar tam 8 bin 632 bağımsız bölümü kapsayan 304 adet güçlendirme ruhsatı düzenlendi. Güçlendirme ruhsatı alan yapılardan 252'sinde tüm çalışmalar başarıyla tamamlanırken, 52 yapıda güçlendirme imalatları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra, mahkeme kararıyla orta hasarlı statüsüne dönüşen 5 binanın ise proje inceleme süreçleri belediye ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

"YEŞİLYURT DEV YATIRIMLARLA YENİDEN YÜKSELİYOR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerinde dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının tüm hemşerilerine hayırlı olmasını dileyerek önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve güçlü liderliğinde asrın felaketinin asrın inşasına dönüştüğünü hatırlatan Başkan Geçit, Malatya'da yeni konutlar ve iş yerleri hızla yükselirken ilçenin bu büyük yatırımlardan en üst düzeyde faydalandığını belirtti. Teknik, idari ve hukuki tüm kolaylıkları sağladıklarını vurgulayan Geçit, hedeflerinin ilçenin her noktasında depreme dayanıklı, güvenli, modern ve yaşam kalitesi yüksek konutlar inşa ederek Yeşilyurt'u geleceğe güvenle taşımak olduğunu ifade etti.