İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Özdemir, yaz aylarında etkisini artıran kavurucu havaların ileri yaştaki kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi. Bedensel tepkiler yaşla birlikte değişiyor. Bu yüzden tehlikenin ilk belirtileri bazen gözden kaçabiliyor.

SICAK ÇARPMASI VE İSHAL TEHLİKESİ

Özdemir, sıcak çarpmasının baş dönmesi, halsizlik ve bulantı gibi belirtilerle başladığını anlattı. Terlemenin azalması ile ciltte kızarıklık, yaşlılarda tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bu tabloya yüksek ateş veya bilinç bulanıklığı eklendiğinde acilen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor.

Yaz aylarında sıklıkla görülen ishal vakaları yaşlılarda hızlı sıvı ve elektrolit kaybına neden olabiliyor. Bol sıvı tüketiminin ve gerekirse oral rehidratasyon solüsyonlarının kullanımının şart olduğunu söyleyen uzman hekim, ishalin 24 saati aşması, kanlı olması veya ateşle seyretmesi durumunda uzman desteği alınmasını istedi.

GİZLİ SIVI KAYBINA KARŞI AYRAN TAVSİYESİ

İleri yaşta susama hissinin zayıflaması yaşlıların su ihtiyacını fark etmesini engelliyor. Kişinin susadığını hissetmese dahi bedenin ciddi bir sıvı kaybı yaşayabileceğini söyleyen Özdemir, koyu renkli idrar ile ağız kuruluğunun susuzluğun ilk işaretleri olduğunu kaydetti. Yorgunluk ve kas krampları da bu tabloya eklenebiliyor.

Özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Hekim, dışarı çıkıldığında ince, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesini önerdi. Gün boyunca suyun yanı sıra ayran gibi içeceklerin tüketilmesinin koruyucu etkisini hatırlattı.

Şikayetlerin sürmesi veya genel durumun bozulması halinde hekime başvurulmasını isteyen Dr. Özdemir, "Sıcak havalarda ortaya çıkan belirtileri hafife almamak gerekir." uyarısını yaptı.