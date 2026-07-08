Malatya’da deprem konutlarının yapımı ve teslimat süreci tüm hızıyla devam ederken, hak sahiplerini sevindiren bir haber de Vali Seddar Yavuz’dan geldi. Vali Yavuz, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi inşa edilen konut ve iş yerinin anahtar teslim töreninin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Battalgazi Çamurlu Mahallesi Akoğuz 1 ve 2. Etapta 1.740 konut , 29 Adet işyerinin anahtarlarını 9 Temmuz perşembe gününden itibaren teslim etmeye başlıyoruz.

Yarın saat: 13.30’da bizzat anahtarları teslim etmek için Akoğuz’da olacağız. Muhteşem mimari, güvenli, konforlu ve en güzel lokasyonda.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın güçlü liderliği , sayın Bakanımız Murat Kurum’un vizyoner şehircilik anlayışı ile inşa edildi. Hayırlı ve uğurlu olsun.”