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Malatya’da deprem konutlarının yapımı ve teslimat süreci tüm hızıyla devam ederken, hak sahiplerini sevindiren bir haber de Vali Seddar Yavuz’dan geldi. Vali Yavuz, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi inşa edilen konut ve iş yerinin anahtar teslim töreninin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çamurlu Akoğuz Konutları Yarın Teslim Ediliyor (3)

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Battalgazi Çamurlu Mahallesi Akoğuz 1 ve 2. Etapta 1.740 konut , 29 Adet işyerinin anahtarlarını 9 Temmuz perşembe gününden itibaren teslim etmeye başlıyoruz.

Çamurlu Akoğuz Konutları Yarın Teslim Ediliyor (1)

Yarın saat: 13.30’da bizzat anahtarları teslim etmek için Akoğuz’da olacağız.

Muhteşem mimari, güvenli, konforlu ve en güzel lokasyonda.

Çamurlu Akoğuz Konutları Yarın Teslim Ediliyor (4)

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın güçlü liderliği , sayın Bakanımız Murat Kurum’un vizyoner şehircilik anlayışı ile inşa edildi.

Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Muhabir: Besime Güner