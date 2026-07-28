El sanatları usta öğreticisi Tülin Karadayı önderliğinde yürütülen "Bitkisel Örücülük" kursu, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Yurtdışından gelen doğal sarmaşık bitkisi rattan maddesini suda ıslatarak işleyen kursiyer kadınlar; suplalardan tepsilere, abajurlardan avizelere kadar pek çok ev eşyası üretiyor. Ancak bu kursu diğerlerinden ayıran en büyük özellik, gelen kadınlara sağladığı psikolojik destek.

"Burası Bir Rehabilitasyon Merkezi Gibi"

Kursun kadınların ruh sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirten usta öğretici Tülin Karadayı, kursa gelenlerin psikolojilerinin düzeldiğini ifade etti. Karadayı, buranın en önemlisi bir rehabilitasyon merkezi gibi olduğunu, sınıfın yarısından çoğunun antidepresan ilaçlar kullandığını ve kurstan sonra ilaç kullanımı azatlıklarını söyledi.

Kursa gelerek sağlık sorunlarını geride bırakan kursiyerlerden 67 yaşındaki Nurcan Ballı ise yaşadığı değişimi anlattı. Ballı, daha önce kırmızı reçeteli ilaçlar kullandığını, durumunun kötü olduğunu belirtti. Hocasının ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle toparlandığını söyleyen Ballı, bir seneden fazladır geldiği kurs sayesinde ilaçlarını asgari seviyeye düşürdüğünü ve tek ilaca kadar indiğini dile getirdi.

Matematiksel Bir Sanat: İşin En Zor Yanı

Zanaatın teknik zorluklarına da değinen usta öğretici Tülin Karadayı, örgü sürecinin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurguladı. Karadayı,

Bu iş aslında biraz matematiksel bir süreç. Açma, kapama metotları ve model koyma teknikleri var. İlk gelen kursiyer için bu aşamalar zor olabiliyor. Beceri ve kabiliyet geliştikçe ilerleme kaydediliyor. Örneğin bombe ve volüm gerektiren avize gibi karmaşık ürünleri ilk başlayanlara yaptırmıyoruz; işe temel sepet ve suplalarla başlıyoruz

ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Eğitmenliğe Uzanan Başarı Hikayeleri

Kursun sadece hobi alanı olmadığını, aynı zamanda kadınlara yeni bir meslek kapısı araladığını aktaran Karadayı, yetiştirdiği öğrencilerin ulaştığı başarıdan gurur duyduğunu belirtti. Buradan yetişen birkaç öğrencisinin hocalık sınavını kazanarak bu alanda ilerlediğini ve usta öğretici olarak kendi yollarını çizdiklerini ifade etti.

Farklı Yaş Grubundan ve Kurumlardan Yoğun İlgi

Yaz aylarında öğretmenlerin ve çalışan kadınların da katıldığı kursta zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. İnönü Üniversitesi, Diyanet’in yatılı kursları ve Yeşilyurt Belediyesi gibi kurumlara atölye çalışmalarına gittiğini belirten Tülin Karadayı ilkokul çocuklarından üniversite gençlerine kadar geniş bir kitlenin bu sanata ilgi duyduğunu ifade etti.

Kursiyerler, terapi niteliğindeki bu kursun devamlılığı ve hammadde maliyetlerini karşılayabilmek adına yetkililerden ve belediye başkanlarından ürettikleri el emeği ürünler için bir satış noktası veya hediye olarak değerlendirilebilecek imkanlar talep ediyor.

