Malatya’da birikimini altında değerlendirmek veya ziynet eşyası alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar için Malatya Kuyumcular Odası güncel fiyat listesini açıkladı.

Piyasalardaki son verilere göre Malatya serbest piyasasında çeyrek altın alışta 10.740 TL, satışta ise 11.110 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların ve takı alışverişi yapanların yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise alışta 6.030 TL, satışta 6.350 TL seviyesinde yer alıyor.

10 Ağustos Malatya Güncel Altın Fiyatları Listesi

Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa verilerine göre öne çıkan altın fiyatları şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Altın: Alış 6.560 TL | Satış 6.750 TL

Alış 6.560 TL | Satış 6.750 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 6.030 TL | Satış 6.350 TL

Alış 6.030 TL | Satış 6.350 TL Çeyrek Altın: Alış 10.740 TL | Satış 11.110 TL

Alış 10.740 TL | Satış 11.110 TL Yarım Altın: Alış 21.480 TL | Satış 22.220 TL

Alış 21.480 TL | Satış 22.220 TL Ata Lira: Alış 44.190 TL | Satış 45.710 TL

Alış 44.190 TL | Satış 45.710 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 107.400 TL | Satış 111.100 TL

Alış 107.400 TL | Satış 111.100 TL Liralık Altın: Alış 42.960 TL | Satış 44.440 TL

Alış 42.960 TL | Satış 44.440 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.700 TL | Satış -

Eski Sertifikasız Altın Fiyatları

Piyasada sertifikasız (eski) olarak adlandırılan altın gruplarında ise alış fiyatları şu şekilde yansıdı:

Eski Cumhuriyet 2.5 (Alış): 105.400 TL

105.400 TL Eski Ata Lira (Alış): 43.360 TL

43.360 TL Eski Liralık Altın (Alış): 42.160 TL

42.160 TL Eski Yarım Altın (Alış): 21.080 TL

21.080 TL Eski Çeyrek Altın (Alış): 10.540 TL

Küresel piyasalarda Ons altın 4.324,56 Dolar seviyesinden işlem görürken, piyasada ki fiyatların gün içinde anlık gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.