Malatya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kale ilçesi, hafta sonunda bölgenin en renkli ve sürdürülebilir çevre organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Karakaya Baraj Gölü kıyısında kamp kuran olta balıkçılığı tutkunları, "Doğada Hayat Var" sloganıyla düzenlenen 'Yakala Bırak Turna Balığı Yarışması Festivali' kapsamında bir araya geldi.

İsviçre’den Malatya’ya Uzanan Spor Tutkusu

Kıyı ve bot olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilen dev yarışmaya 90 amatör ve profesyonel sporsever katıldı. Türkiye’nin Ordu, İstanbul, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Diyarbakır gibi dört bir yanındaki illerin yanı sıra festival için İsviçre’den Malatya’ya gelen doğaseverler dikkat çekti. Hafta sonunu aileleriyle birlikte doğada geçiren katılımcılar, tuttukları turna balıklarının boy ve ağırlık ölçümlerini yaptıktan sonra hakem gözetiminde balıkları zarar vermeden tekrar Karakaya Baraj Gölü’nün sularına bıraktı.

İhsan Özbay: "22 İlin Kuvvetli Geçiş Noktası Kale’yi Turizme Kazandırıyoruz"

Festival alanının turizm potansiyeline vurgu yapan Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay,

Hem deprem sonrasındaki moral ve normalleşme sürecine hem de güzel ilçemizin tanıtımına ciddi katkı sunan bir organizasyona imza attık. Malatya’ya 35 kilometre mesafede yer alan ve 22 ilin geçiş güzergâhında bulunan Kale ilçemizi bu tür vizyon projelerle turizmin odak noktası yapmaya kararlıyız.

ifadelerini kullandı.

"Etçil Değiliz, Amacımız Sürdürülebilir Avcılık"

Organizasyonun mimarlarından Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Hakan Alptekin ise amaçlarının balık tüketmek değil,

Biz balığı alıkoymuyoruz. Oltamıza takılan balığı tartıp, fotoğrafını çekip hemen ait olduğu sulara geri iade ediyoruz. Sürdürülebilir avcılık gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Amacımız hem bölgenin tanıtımı hem de insanlarımızın deprem psikolojisinden bir nebze olsun uzaklaşmasıydı.

diyerek av sporunu koruyarak geleceğe aktarmak olduğunu vurguladı.

"Atmosfer Ve Dostluğu Sevdik"

Festivale Elazığ’dan katılan Muzaffer Sarıkaya ve Şanlıurfa’dan gelen Fuat Ercan da organizasyonun ödüllerden öte yeni dostluklara ve doğayla kucaklaşmaya vesile olduğunu belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çeşitli kategorilerde dereceye giren yarışmacılara toplamda 500 bin TL tutarında para ödülünün dağıtılacağı iki günlük festival, renkli görüntülerle sona erdi.