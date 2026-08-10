Malatya’da 8 Ekim 2026 tarihinde vefat eden vatandaşların defin bilgileri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan günlük listede 13 kişinin bilgisine yer verildi. Vefat eden vatandaşların 59 ile 95 yaş arasında olduğu görülürken, cenazelerin büyük bölümü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Belediye tarafından açıklanan bilgilere göre, 8 Ekim tarihinde defnedilen vatandaşların isimleri ve defin bilgileri şöyle:

1. Gönül Düzgüner

Yaşı: 60

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

2. Hatice Çelik

Yaşı: 76

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

3. Ayten Zengin

Yaşı: 80

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

4. Memet Orhan

Yaşı: 95

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

5. Hasan Karaca

Yaşı: 83

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

6. Halise Ermiş

Yaşı: 61

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

7. İlhan Özgeçer

Yaşı: 59

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

8. Mukaddes Baştürk

Yaşı: 87

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

9. İbrahim Özmarasalı

Yaşı: 65

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Battalgazi

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

10. Adile Benli

Yaşı: 81

Cinsiyeti: Kadın

Taziye adresi: Toptaş Mahallesi, Battalgazi

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

11. Ali Baki Şanlı

Yaşı: 70

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt

Defin yeri: Şehir Mezarlığı

12. Mahmut Özbek

Yaşı: 94

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Adıyaman

Defin yeri: Adıyaman Mezarlığı

13. Mustafa Urfa

Yaşı: 81

Cinsiyeti: Erkek

Taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ

Defin yeri: Kozluca Mahallesi Mezarlığı