Malatya’da 8 Ekim 2026 tarihinde vefat eden vatandaşların defin bilgileri açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan günlük listede 13 kişinin bilgisine yer verildi. Vefat eden vatandaşların 59 ile 95 yaş arasında olduğu görülürken, cenazelerin büyük bölümü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Belediye tarafından açıklanan bilgilere göre, 8 Ekim tarihinde defnedilen vatandaşların isimleri ve defin bilgileri şöyle:
1. Gönül Düzgüner
Yaşı: 60
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
2. Hatice Çelik
Yaşı: 76
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
3. Ayten Zengin
Yaşı: 80
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
4. Memet Orhan
Yaşı: 95
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
5. Hasan Karaca
Yaşı: 83
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
6. Halise Ermiş
Yaşı: 61
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
7. İlhan Özgeçer
Yaşı: 59
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
8. Mukaddes Baştürk
Yaşı: 87
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
9. İbrahim Özmarasalı
Yaşı: 65
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Battalgazi
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
10. Adile Benli
Yaşı: 81
Cinsiyeti: Kadın
Taziye adresi: Toptaş Mahallesi, Battalgazi
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
11. Ali Baki Şanlı
Yaşı: 70
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt
Defin yeri: Şehir Mezarlığı
12. Mahmut Özbek
Yaşı: 94
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Adıyaman
Defin yeri: Adıyaman Mezarlığı
13. Mustafa Urfa
Yaşı: 81
Cinsiyeti: Erkek
Taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ
Defin yeri: Kozluca Mahallesi Mezarlığı