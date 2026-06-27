Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Vakfı iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Malatya'da dönem sonu heyecanı yaşandı. Beydağı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dönem Sonu Proje Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er de katıldı. Öğrencilerin teknoloji projelerini inceleyen Başkan Er, kentteki teknoloji altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırımın hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

YENİ PROJE: MALATYA BİLİM MERKEZİ

Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisi alanında kaydettiği gelişmelere değinen Başkan Er, bu ivmenin sürdürülebilmesi için gençlere yönelik yatırımların şart olduğunu vurguladı. Malatya'da gençlerin teknoloji çalışmalarını daha donanımlı ortamlarda yapabilmeleri için harekete geçtiklerini belirten Er, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak gençlerimize yönelik altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Hazırlıklarını tamamladığımız Bilim Merkezi projemizi kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Bu merkezde gençlerimiz bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşacak; kendilerini daha da geliştirme imkanı bulacaklar."

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 'YAŞAM KAPSÜLÜ' PROTOTİBİ

Yıl boyunca eğitim alan gençlerin bilgi ve becerilerini sergilediği proje şenliğinde, geliştirilen prototipler büyük ilgi gördü. Şenlikte projelerini sergileyen gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ne üç aşamalı zorlu bir seçim sürecini geçerek kabul edildi. Ortaokul öğrencilerinden oluşan 20 farklı teknoloji takımı, dönem sonu projeleri için kıyasıya yarıştı. Takımlar, etkinlik kapsamında havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik "sürdürülebilir yaşam kapsülü" prototipleri geliştirdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerin proje stantlarını tek tek gezen ve detaylı bilgi alan Başkan Sami Er, yarışmada dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.