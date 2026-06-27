Otomobil hayali kuran ya da aracını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir dönem mi geliyor? Sektörde "GSR 2" olarak bilinen ve araç içi güvenlik donanımlarını lüks bir opsiyon olmaktan çıkarıp zorunlu standart haline getiren Genel Güvenlik Yönetmeliği’nde kritik viraj 7 Temmuz’da dönülüyor. Malatya’daki yetkili bayiler, bu tarihten sonra satış şartları zorlaşacak olan mevcut stokları hızla eritebilmek için fiyatlarda eşi benzeri görülmemiş kesintilere gidecek mi?

ARAÇLARI DOĞRUDAN İNDİRİMLE TÜKETİCİYE SUNULACAK

7 Temmuz itibarıyla devreye girecek yeni kurallar nedeniyle bazı markaların bazı modellerinde büyük bir stok eritme mücadelesi başladı. Üreticilerin yasal olarak "seri sonu istisnası" kapsamında belirli bir oranda satış hakkı bulunsa da, yüksek satış hacmine sahip markalar riske girmemek adına ellerindeki araçları doğrudan indirimle tüketiciye sunmayı tercih ediyor.

7 TEMMUZ’DA HANGİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ZORUNLU OLUYOR?

Trafikteki can kayıplarını ve kazaları minimuma indirmeyi hedefleyen GSR 2 mevzuatının bu yeni aşaması, özellikle sürücü ve çevre güvenliğine odaklanıyor. 7 Temmuz’dan itibaren banttan inecek tüm otomobil ve hafif ticari araçlarda şu özelliklerin bulunması yasal zorunluluk olacak:

Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı (ADDW) sürücünün gözü yoldan ayrıldığı an sistem devreye girecek.

2024'te sadece araçları algılayan sistem, artık yoldaki yaya ve bisikletlileri de tanıyıp otomatik fren yapacak.

Araçların ön kısımları, olası çarpmalarda yayaların yaralanma riskini azaltacak esneklikte tasarlanacak.

Belirli hidrolik destekli araçlarda acil şerit takip asistanı standart olacak.

BİR SONRAKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM 2029 YILINDA YAPILACAK

Öte yandan akıllı hız desteği (ISA), kara kutu (EDR), geri manevra algılama ve yorgunluk uyarısı gibi büyük donanımlar halihazırda 2024 paketinin birer parçası olarak uygulanmaya devam ediyor. Bir sonraki büyük dönüşüm ise 2029 yılında ağır vasıtalardaki kör noktaları yok edecek "doğrudan görüş" kuralları ile gelecek.

Malatya otomotiv pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açan bu gelişme, tüketiciyi iki önemli seçenek arasında bırakıyor: Bütçe mi, yoksa en güncel güvenlik teknolojisi mi?

Kampanyalı ve yüksek indirimli satılan bu araçlar, bütçe açısından muazzam bir tasarruf sağlasa da 7 Temmuz sonrası zorunlu olacak yeni nesil yaya algılama ve gelişmiş dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerini barındırmayacak.