Asrın felaketi olarak tabir edilen depremler Malatya'nın sadece konut alanlarını değil, asırlık tarihi yapılarını da etkiledi. Bu yapılardan biri de Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde bulunan Tarihi Belediye (Çarşı) Hamamı.

Türkiye Kültür Portalı envanter kayıtlarından edinilen bilgilere göre, 1869 yılında Babüssaade Ağası Vakfı tarafından yaptırılan ve 2. derece anıtsal eser statüsünde bulunan hamam, Osmanlı dönemi mimarisinin bölgedeki en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Toplam 292 metrekarelik (18x16 metre) bir alan üzerinde kurulu olan yapı, özgün tasarım özellikleriyle öne çıkıyor.

Tarihi hamam, kare ve haçvari plan şemasında inşa edilmiştir. Ortasında büyük bir kubbe, köşelerinde ise dört küçük kubbeli mekân yer almaktadır. Hamamın göbek taşının da bulunduğu sıcaklık adı verilen ana bölümü, bu büyük kubbenin tam altında konumlanmaktadır. Küçük kubbeli mekânların arasında yer alan dinlenme eyvanları ile sonradan kurnalar eklenerek genişletilen yıkanma alanları, restorasyon projesi kapsamında yenileniyor.

İskeleler Kuruldu

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında etrafı iskelelerle çevrilen tarihi yapıda çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede yapının temel ve duvarları güçlendiriliyor.

Çevresindeki yeni yapılaşma ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen bu restorasyon projesi, bölgenin tarihi kimliğinin korunması açısından önem taşıyor.