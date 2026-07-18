Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Sinan Çeçen, şehrin ana su kaynağı olan Gündüzbey Kaptaj tesisi ve şebeke suyundaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Malatya Şebeke Suyu Son Durum

Depremin hemen ardından ana su kaynağında incelemelerin başladığını belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti. Çeçen, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Şu anda şebeke suyunda herhangi bir olumsuzluk, bulanıklık yok. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Olumsuzluk halinde teyakkuzdayız.

Malatya Depremi Sonrası İçme Suyu Güvenli Mi?

Kaptaj hattındaki su kalitesinin yakından takip edildiğini ve sarsıntı sonrası oluşabilecek olası değişimlerin birkaç saat içinde netleşeceğini vurgulayan Çeçen, kontrollere titizlikle devam ettiklerini belirtti. Çeçen,

Ancak birkaç saat sonra suyun asıl durumu belli olacak. Gereken bilgilendirmeyi o zaman yapacağız

diyerek MASKİ ekiplerinin sahada ve görev başında olduğunu, sürecin anlık olarak takip edildiğini söyledi.

Malatya genelinde şu an için şebeke suyunda herhangi bir kirlilik ya da kesinti ihbarı bulunmazken, MASKİ’nin ilerleyen saatlerde kesin durumla ilgili resmi bir açıklama daha yapması bekleniyor.