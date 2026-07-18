Hayat şartlarını iyileştirme veya yeni bir kariyere adım atma arzusu yüz binlerce insanı yollara düşürdü. Toplam iki buçuk milyona yakın yer değiştirme hareketinin beşte biri doğrudan iş arayışından kaynaklanıyor. Tayin dönemi gelen memurlar ve özel sektörde şansını denemek isteyenler haritadaki nüfus dağılımını baştan aşağı değiştirdi.

Geçen yıl çalışma hayatındaki zorunluluklar tam 488 bin 643 kişiyi yerinden etti.

KADIN VE ERKEK NÜFUSUNDAKİ FARK

İstihdam odaklı kitle hareketlerinde cinsiyet dağılımı belirgin bir ayrım barındırıyor. Kayıtlar 315 bin 87 erkeğin yeni bir iş umuduyla yaşadığı kenti terk ettiğini gösterdi. Kadınlarda ise bu rakam 173 bin 556 seviyesinde kaldı.

Önceki yıl aynı amaçla yola çıkanların toplam sayısı 502 bin bandındaydı.

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMADI

Çalışan kesimin göç rotası beklendiği gibi megakentlere çevrildi.

İstanbul 72 bin 141 kişiyi iş amacıyla bünyesine katarak en çok göç alan şehir unvanını korudu. Başkent Ankara 41 bin 313 kişilik göçle ikinci sıraya yerleşti. İzmir ise 24 bin 665 vatandaşa yeni bir mesai kapısı araladı.

Nüfus yoğunluğu düşük illerdeki hareketlilik oldukça zayıf.

Ardahan sadece 819 kişiyle istihdam göçünün en alt sırasında kalırken, Bayburt'a 867, Gümüşhane'ye ise 967 kişi bütünüyle iş amacıyla yerleşti.