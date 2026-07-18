Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarına ve fıkhi kaynaklara göre, hanımların kendi aralarında düzenledikleri ve toplanan parayı her ay sırasıyla bir üyeye verdikleri yardımlaşma faaliyetinin esasları şu şekildedir:

Borç Verme Teşvik Edilmiştir: İslâm dini, insanların sıkıntıda olan veya nakit ihtiyacı duyan kişilere borç vermesini (karz-ı hasen) önemle teşvik etmiştir. Dinimize göre, muhtaç olan kişilere borç vermek, sadaka sevabı kazandıran son derece faziletli bir davranıştır.

Faiz ve Menfaat Şartı Olmamalıdır: Borç ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken en önemli fıkhi kural; borç karşılığında herhangi bir fazlalığın (faiz veya haksız kazanç) şart koşulmaması, hem borç verenin hem de alanın maddi zarara uğratılmamasıdır.

Uygulamada Sakınca Yoktur: Kadınlar arasında tertip edilen bu toplantılarda, her bir katılımcının toplanan meblağı dönüşümlü olarak her ay içlerinden birine vermeleri şeklindeki uygulamada dinen bir sakınca yoktur. Çünkü bu sistem, özü itibarıyla katılımcıların birbirine sırayla borç vermesi işleminden ibarettir ve İslami kurallara aykırı bir unsur barındırmamaktadır.

18 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminden alınan bilgilere göre, 18 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da yaşayan vatandaşlarımızın ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03.26

Güneş: 05.10

Öğle: 12.40

İkindi: 16.31

Akşam: 19.55

Yatsı: 21.31

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize sevdikleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve bereket dolu bir hafta sonu dileriz.