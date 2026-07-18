Malatya'da yaşayan vatandaşlar güne planlı elektrik kesintisi uyarılarıyla başladı. FEDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yürütülen işletme bakım ve müteahhit çalışmaları kapsamında, il genelinde geniş çaplı bir kesinti programı uygulanıyor. Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? Bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?

İşte 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Malatya'da ilçe ilçe elektrik kesintisinden etkilenecek mahallelerin tam listesi:

Bugün gerçekleştirilecek olan bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeler ve saatleri şu şekildedir:

Battalgazi (09:00 - 15:00): Meydanbaşı Mahallesi.

Akçadağ (09:00 - 17:00): Kozluca Mahallesi.

Darende (09:00 - 17:00): Balaban Mahallesi, Hisarcık Mahallesi, Karabayır Mahallesi, Kaynak Mahallesi, Yenipınar Mahallesi.

Doğanşehir (09:00 - 17:00): Esentepe Mahallesi, Çığlık Mahallesi, Çömlekoba Mahallesi, Gürobası Mahallesi, Kelhalil Mahallesi, Polatdere Mahallesi, Şatıroba Mahallesi.

Elektrik kesintilerinin planlanan saatlerden önce veya sonra bitmesi, saha çalışmalarının seyrine göre değişiklik gösterebilir. Elektronik cihazlarınızın zarar görmemesi adına kesinti süresince fişleri prizden çekmeniz önemle rica olunur.