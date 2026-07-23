Bakan Murat Kurum’un Malatya’daki saha mesaisi ve temaslarının taslak akışı şu şekildedir:

Valilik Ziyareti: Program, Malatya Valiliği ziyareti ile başlayacak. Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile bir araya gelerek şehirde yürütülen yeniden yapılanma projeleri ve son durum hakkında brifing alacak.

Sosyal Konut Kura Töreni (Saat 13.30): Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek "500 Bin Sosyal Konut Projesi Konut Belirleme Kura Töreni" gerçekleştirilecek. Bakan Kurum’un burada deprem konutlarının teslim süreçlerine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Saha ve Esnaf Ziyaretleri: Kura çekiminin ardından kent merkezine geçecek olan Kurum, çarşı esnafıyla buluşarak talep ve önerileri dinleyecek. Ardından, yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşen depremzede bir aileye ev ziyareti gerçekleştirecek.

Siyasi ve Yerel Yönetim Temasları: Saha incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte sırasıyla AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaret edilecek.