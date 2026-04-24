Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım ve TEİAŞ çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 10:00 – 13:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle Zaviye, Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Çukurkaya ve Yazıköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle Çolakoğlu, Kadıçayırı ve Adagören mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması kapsamında Bağtepe, Bulgurlu ve Göller mahallelerinde de kesinti uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Yukarıörükçü, Esenli, Kadıibrahim ve Resuluşağı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

Ayrıca aynı saatler arasında işletme çalışması kapsamında Ören Mahallesi’nde de kesinti yaşanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle İkizce Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) nedeniyle Karanlıkdere ve Erkenek mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.