Bölgedeki diğer illerden Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yağışların daha da şiddetli olacağı, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artıracağı bildirildi.

RÜZGÂR SAATTE 70 KM’YE ULAŞACAK

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, günün en dikkat çeken unsuru rüzgâr olacak. Yetkililer, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceğini, öğle saatlerinden sonra ise yer yer kuvvetini artırarak 50-70 km/saat hızlara ulaşabileceğini açıkladı.

ÇATI UÇMASI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca soba ve doğalgaz kullanımına bağlı zehirlenmelere karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18 derece,

Arapgir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16 derece,

Arguvan: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20 derece,

Darende: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15 derece,

Kale: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14 derece,

Pütürge: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19 derece.