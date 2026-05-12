Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Bugün Resmi Gazete'de neler var? Atama kararları ve yönetmelikler yayımlandı
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 109.700 TL | Satış: 115.100 TL

Ata Lira — Alış: 45.260 TL | Satış: 47.410 TL

Liralık Altın — Alış: 43.880 TL | Satış: 46.040 TL

Yarım Altın — Alış: 21.940 TL | Satış: 23.020 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.970 TL | Satış: 11.510 TL

14 Ayar — Alış: 3.840 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.250 TL | Satış: 6.680 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.810 TL | Satış: 7.000 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK