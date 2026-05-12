Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler ve müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilecek.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 10:00 – 13:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Hacılar Sıragöz, Zaviye, Hacılar Şeyhli, Çukurkaya ve Yazıköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Arıtoprak, Başmezra, Esenlik, Körme, Tekederesi ve Yazıca mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Uluköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Bahçelievler, Dolamantepe, Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Kadıçayırı ve Yarımcahan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını istedi.