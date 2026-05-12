Malatya’da bugün hava koşulları genel olarak parçalı bulutlu seyredecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren il genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde lokal dolu yağışlarının da görülebileceği bildirildi.

Bölge genelinde ayrıca toz taşınımı beklendiği belirtilirken, vatandaşların görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, gün içerisinde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.