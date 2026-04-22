Yapılan çalışma ile mahallede su iletiminde yaşanan arızaların ve kaçakların azaltılması, suyun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaştırılması hedeflendi.

Mahalledeki su altyapısının 1960 yılından kalma olduğunu söyleyen Arguvan Gümüşlü Mahalle Muhtarı Kadir Köse,

"Mahallemizdeki su altyapı ekonomik ömrünü tamamlamış plastik ve geçmeli borulardan oluşuyordu. Bu eski sistem hem sık sık kaçaklara neden oluyor hem de sağlıklı bir su iletimine imkân tanımıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili birim müdürlerimize ilettik; sağ olsunlar, talebimize hızla yanıt vererek çalışmaları başlattılar. Yapılan yenileme sayesinde mahallemiz nihayet sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu"

şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise bölgedeki yaşam kalitesini artıracak stratejiler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek,

"Gümüşlü Mahallemizde, ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1.500 metrelik içme suyu hattını, modern mühendislik standartlarına uygun sistemlerle baştan aşağı yeniledik. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz bu değişim, bölgedeki yaşam kalitesini artıracak stratejik bir adımdır. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Malatya'nın her bir noktasında altyapı disiplinimizi koruyarak; planlı, kararlı ve gelecek odaklı yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şehrimizin yarınlarını inşa etme gayesiyle, modern altyapı ağımızı il genelinde yaygınlaştırma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

ifadelerine yer verdi.