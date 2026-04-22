Gece yarısından sonra geçerli olmak kaydıyla, Malatya'daki akaryakıt istasyonlarının tabelalarında aşağı yönlü bir revizyona gidilecek. Bu fiyat değişiminin merkezinde ise Orta Doğu'da suların aniden durulması yatıyor.

Varil Başına Düşüş Pompada Vergi Bariyerine Çarptı

Uluslararası petrol piyasalarındaki bu ferahlatıcı geri çekilme, Malatyalı tır şoförlerinin ve çiftçilerin beklediği büyük indirimi maalesef sağlayamıyor. Uzmanların piyasa analizlerine göre, global çaptaki bu düşüşün Türkiye'deki matematiksel karşılığı motorin için litre başına tam 2 lira 33 kuruşluk ciddi bir indirim olmalıydı. Ne var ki, ülkedeki vergi düzenlemeleri bu devasa ucuzlamanın pompaya gitmesine müsaade etmiyor. Devredeki fiyat dengeleme politikası gereğince, hesaplanan bu 2,33 liralık indirimin dörtte üçlük (yüzde 75) dev kısmı, devletin önceki dönemlerde vatandaşa yansıtmadığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacaklarını karşılamak üzere doğrudan hazine tarafından kesilecek. Bu durum, yurt dışındaki ucuzluğun büyük oranda Malatya'ya ulaşamadan erimesine sebep oldu.

Tüketiciye Yansıyan Kısım Sadece 59 Kuruş Oldu

Devletin ÖTV payını tahsil etmesinin hemen ardından, küresel çaptaki indirimin sadece yüzde 25'lik zayıf bir bölümü tüketicinin lehine kullanılabilecek duruma geldi. Bu hesaplamalar doğrultusunda, gece yarısı itibarıyla Malatya genelindeki tüm petrol ofislerinde motorinin litre fiyatına sadece 58-59 kuruşluk bir indirim yansıtılacağı kesinleşti. Ağır kış koşullarında zorlu dağ yollarını aşarak nakliye yapan Malatyalı esnaf ve traktörüne mazot koyacak üretici için bu sınırlı indirim beklentilerin oldukça altında kaldı. Yürürlüğe girecek olan bu 59 kuruşluk güncelleme sonrasında, Malatya'daki motorin fiyatlarının, Ankara'da olduğu gibi 72,70 TL civarında bir fiyat aralığına yerleşerek yeni piyasa koşullarını oluşturması beklenmektedir.